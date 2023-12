Ci vorrà ancora molto tempo prima di poter ammirare lo Star Wars di Taika Waititi sul grande schermo (visto che il regista preferisce prendersela comoda), ma intanto c’è un attore che ha già detto di volere un ruolo nel film.

Si tratta di Rhys Darby, amico di vecchia data di Waititi, apparso nei panni di Stede Bonnet nella serie Our Flag Means Death.

“Adoro Star Wars, perciò sì, assolutamente” ha detto in un’intervista con n un’intervista con Comicbook. “È ovvio, scherzate?”.

Ha poi parlato del suo rapporto con lui:

Siamo molto uniti e ci siamo sempre tenuti le spalle. Abbiamo affrontato entrambi questo grosso viaggio nel mondo dell’intrattenimento e in America. Questi ruoli hanno dimostrato di cosa siamo capaci con la recitazione drammatica, cosa che non abbiamo fatto prima, perciò c’è piaciuto davvero tanto lavorare insieme. Siamo progrediti, non solo con la nostra amicizia, ma anche con la nostra tecnica e con il nostro amore per la recitazione. Credo sia bellissimo affrontare tutto questo con un amico.