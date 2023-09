Grazie al numero crescente di film spin-off e serie TV ambientate nell’universo di Star Wars si sta parlando sempre di più della “nuova trilogia” realizzata da George Lucas. Grazie anche al ritorno nel franchise di star come Ewan McGregor e Hayden Christensen. E le critiche feroci stanno cominciando a stemperarsi. Soprattutto si sta cominciando a intuire quanto la trilogia degli anni 2000 rappresenti una testimonianza importante del talento di Lucas nella costruzione dell’universo fittizio di quella galassia lontana lontana.

Racconta a tal proposito lo scenografo dei film prequel Gavin Bocquet in un’intervista con ScreenRant:

Penso fossimo felici di arrivare alla fine e sembrava che ai fan piacesse come appariva. Anche se George – forse un po’ ingiustamente- venne criticato per i film, fortunatamente sono sempre stati apprezzati per l’estetica. Io e Peter Russell, il mio direttore artistico, abbiamo detto dopo La minaccia fantasma: “Be, almeno abbiamo qualcosa da mettere sulle nostre lapidi che qualcuno riconoscerà.” Ma è interessante. È quello che George voleva fare. Se voleva farli e voleva farli così, perché non avrebbe dovuto?