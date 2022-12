Star Wars: Shawn Levy punta a uno “spettacolo visivo”

Lo scorso novembre abbiamo scoperto che Shawn Levy era in trattative con la Lucasfilm per dirigere un film di Star Wars.

Il regista ha poi confermato l’ingaggio e in una recente intervista con Syfy ha parlato delle sue ambizioni:

Siamo ancora nella fase iniziale di sviluppo, ma il mio obiettivo è realizzare un film di Star Wars che sia come molti miei film, ovvero uno spettacolo visivo con una bella dose di appagamento, leggerezza e gran cuore.

In un’intervista con Collider ha poi aggiunto:

Non manderò all’aria la più succosa delle occasioni, mi farò il culo e lavorerò sodo. Ma prima dovrò farlo con Deadpool, perciò si tratta di un progetto a lungo termine. Ci tengo però a far dare il via libera al film perchè si tratta di occasioni rare e voglio approfittarne.