Lo scorso novembre avevamo scoperto che Shawn Levy era in trattative con la Lucasfilm per dirigere un film di Star Wars. Il regista aveva poi confermato l’ingaggio, ma aveva spiegato che il film ad avere la priorità fosse per forza di cose Deadpool 3.

“Non manderò all’aria la più succosa delle occasioni, mi farò il culo e lavorerò sodo” aveva preannunciato. “Ma prima dovrò farlo con Deadpool, perciò si tratta di un progetto a lungo termine. Ci tengo però a far dare il via libera al film perché si tratta di occasioni rare e voglio approfittarne“.

In una recente intervista con Collider, il regista ha aggiornato sul progetto spiegando che al momento tutto è fermo:

Stavamo appena iniziando a sviluppare il mio film, poi c’è stato lo sciopero degli sceneggiatori. Al momento siamo in attesa come il resto dell’industria.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti

Classifiche consigliate