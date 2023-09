In una recente intervista con Polygon, Simon Kinberg ha parlato del film di Boba Fett mai scritto che doveva essere diretto da Josh Trank.

Lo sceneggiatore ha spiegato che sarebbe stato simile a un film ben noto:

Dal punto di vista del tono sarebbe stato come Logan. Ai limiti del divieto ai minori, anche se non credo si possa fare un film di Star Wars vietato ai minori.

Kinberg ha poi spiegato che il suo ruolo con il tempo è pian piano mutato:

È variato dall’essere un consulente per i film, con consigli e suggerimenti e a volte addirittura pagine di copione a ovviamente co-creare Star Wars Rebels, rimanendo coinvolto in quella serie che amavo. Una delle cose più emozionanti di Rebels era che ci permetteva di fare una cosa che gli altri film facevano fatica a fare, ovvero creare dei personaggi nuovi di zecca.

Alla fine Boba Fett è stato protagonista di una serie tutta sua arrivata in streaming su Disney+, The Book of Boba Fett.

