È da ieri disponibile in lingua originale Star Wars: Timelines, un volume tutto dedicato alla cronologia dell’universo di Guerre stellari.

Il libro è definito come “un approfondimento indispensabile per tutti i fan di Star Wars” visto che si tratta di una cronologia degli eventi da prima dell’Alta Repubblica alla caduta del Primo Ordine.

Il libro permette di tenere traccia dei “conflitti cruciali nel corso degli anni” che hanno colpito la galassia in modo profondo, di come “la spada laser di Skywalker sia passata di generazione in generazione” e di come si siano evoluti nel corso delle epoche i celebri caccia TIE.

All’interno del volume è inoltre disponibile un’immagine di Rey che si staglia sul simbolo del nuovo Ordine dei Jedi. Il personaggio, ricordiamo, sarà protagonista di un film diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy (documentarista e attivista, e regista di Ms. Marvel).

Fonte

Classifiche consigliate