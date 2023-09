Un modello da 20 pollici di un X-Wing starfighter usato nel film del 1977 di Star Wars e che si credeva andato perduto è stato ritrovato. Ora verrà venduto all’asta il 14-15 ottobre a Dallas. Il prezzo di partenza per l’X-Wing è di 400.000 dollari.

L’X-Wing è un modellino costruito dalla Industrial Light & Magic per la battaglia finale di Una nuova speranza, pensato per le riprese ravvicinate.

Il modellino si trovava nelle mani del modellista Greg Jein, nominato agli Oscar per 1941 e Incontri ravvicinati del terzo tipo. È stato ritrovato in una scatola di carte grazie a un lavoro di catalogazione dei beni di Jein da parte della sua famiglia, con l’aiuto dello storico di effetti speciali Gene Kozicki. Racconta quest’ultimo a The Hollywood Reporter:

Sapevo che probabilmente c’era qualcosa nella scatola, così ho iniziato a estrarre con attenzione il polistirolo da imballaggio quando il naso dell’X-Wing ha fatto capolino. Abbiamo capito immediatamente che era il modello originale del film e quindi la grandezza della scoperta ha cominciato a farsi sentire.

Nessuno ha idea di come il modellino sia finito nelle mani di Jein. L’ipotesi più probabile è che gli sia capitato tra le mani per caso e abbia deciso di conservarlo. Ai tempi infatti nessuno avrebbe potuto prevedere il successo e l’impatto culturale di Star Wars sul mondo.

