The Boogeyman, horror basato sul racconto di Stephen King, è al cinema dal 1° giugno (GUARDA IL TRAILER). Il celebre scrittore ha molto apprezzato il film, tanto da proporre al regista, Rob Savage, di collaborare ancora in futuro. Quest’ultimo, parlando di quale altra opera di King gli piacerebbe adattare come ospite del podcast The Kingcast, ha infatti rivelato:

Non posso dire molto, perché i diritti sono tutti pieni di vincoli. […] Dopo aver visto [The Boogeyman]… [Stephen King] mi ha mandato un’email dicendo: “Dovremmo lavorare insieme su qualcosa“, è stato molto surreale ricevere un’email simile da Stephen King. Io ho subito detto: “Voglio adattare I Langolieri [racconto di King già trasposto in una miniserie nel 1995]“, e lui era davvero entusiasta.

Ecco la sinossi di The Boogeyman:

La liceale Sadie Harper e la sorella minore Sawyer sono in difficoltà per la morte recente della loro madre e non stanno ricevendo molte attenzioni dal padre, Will, un terapeuta che sta facendo i conti con il suo dolore. Quando un paziente inaspettato giunge a casa loro per chiedere aiuto, si lascia alle spalle un’entità soprannaturale terrificante che tormenta le famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

Nel cast troviamo Chris Messina (Sharp Objects), Sophie Thatcher (Yellowjackets), Vivien Lyra Blair (Bird Box), Marin Ireland (Y: The Last Man), Madison Hu (Voyagers) e David Dastmalchian (Lo strangolatore di Boston).

Cosa ne pensate della proposta di Stephen King al regista di The Boogeyman? Lasciate un commento!

FONTE: The Kingcast

Classifiche consigliate