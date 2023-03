Steven Spielberg sull’arte creata dall’intelligenza artificiale: “Mi terrorizza”

Il canale YouTube del Late Show di Stephen Colbert continua a pubblicare interessanti estratti dell’intervista fatta con Steven Spielberg.

Qualche ora fa è arrivato quello relativo alla risposta che Steven Spielberg ha dato alla domanda “Cosa ne pensi dell’intelligenza artificiale che crea arte?”. Queste le parole del leggendario regista:

Amo qualsiasi cosa creata non da un computer, ma da un essere umano. Quando una persona usa delle strumentazioni digitali per dare forma a qualcosa, per esprimersi e fare qualcosa è fantastico. Con le intelligenze artificiali metti dei riferimenti e criteri per la creazione di qualcosa che viene poi fatta per sembrare qualcosa ideato da una persona, mentre invece è una imitazione generata da una IA. Fondamentalmente stai prendendo qualcosa che hai creato e fatto – parlo del computer – e stai fornendo al computer un’autonomia che si pone sopra al tuo punto di vista e anche a te stesso come persona umana. L’anima è qualcosa d’inimmaginabile e ineffabile. Non può essere creata da un algoritmo. È qualcosa che esiste in ognuno di noi. Dovremmo perdere tutto questo lasciando che i libri, i film e le musiche vengano realizzati da un’intelligenza artificiale? Questa cosa mi terrorizza.