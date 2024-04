Uscito al cinema nel 2011, Sucker Punch di Zack Snyder si era rivelato un sonoro flop di pubblico e critica. Il regista si era recentemente dichiarato pronto a rimettere mano al film girando un nuovo finale (qui le sue parole). Ora, in un’intervista con Empire, è tornato sulla questione, specificando:

L’unico film che cambierei è Sucker Punch, perché non è mai stato completato correttamente. Anche la director’s cut non è davvero la versione giusta. È solo una versione estesa. Se ne avessi la possibilità, aggiusterei quel film. Ho il materiale che ho già girato: devono solo permettermi di metterlo insieme. Ogni tanto chiediamo il permesso. Dobbiamo chiederlo di nuovo. Penso che ci debba essere una finestra in cui nessuno ha il film. Se i fan vogliono avviare una campagna [in favore di una nuova versione del film], non c’è problema.

Sucker Punch vede come protagonista Babydoll (Emily Browning), una ragazza ricoverata dal perfido patrigno in una casa di cura per malattie mentali che si rifugia in una realtà alternativa. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vu piacerebbe vedere una nuova versione di Sucker Punch? Lasciate un commento!

FONTE: Empire

