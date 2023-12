Uscito al cinema nel 2011, Sucker Punch di Zack Snyder si era rivelato un sonoro flop di pubblico e critica. Il regista aveva recentemente rivendicato la vera natura dell’opera, non compresa dalla maggior parte degli spettatori (qui le sue parole). In una nuova intervista, ha ora dichiarato di puntare a realizzare una director’s cut del film, con l’intenzione di richiamare i membri principali del cast e di girare una nuova versione del finale.

Ecco le sue parole, rilasciate a Inverse:

Sto lavorando con la Warner Bros. per cercare di trovare una finestra per tornare [a lavorarci] Anche se abbiamo fatto una versione estesa, non è il film pienamente realizzato. Penso che sarebbe bello [se] riuscissi a far tornare quel team, Emily [Browning] e Abby [Cornish] e la troupe. Sarebbe fantastico fare dei reshoot.

Sucker Punch vede come protagonista Babydoll (Emily Browning), una ragazza ricoverata dal perfido patrigno in una casa di cura per malattie mentali che si rifugia in una realtà alternativa. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Vi ricordiamo che il nuovo film di Snyder, Rebel Moon, arriverà su Netflix diviso in due parti, la prima disponibile dal prossimo 22 dicembre. Anche in questo caso vi rimandiamo alla nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vu piacerebbe vedere una director’s cut di Sucker Punch con un nuovo finale? Lasciate un commento!

