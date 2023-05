Contrariamente alla Disney, durante la pandemia Universal ha sempre investito con successo nel voler portare i film d’animazione al cinema, un modus operandi che, inevitabilmente, ha raccolto i frutti più succosi con il film di Super Mario della Illumination e della Nintendo. Il cartoon ha raggiungo quota un miliardo e centosessantatre milioni di dollari d’incasso a livello globale (fonte: Box Office Mojo) e la sua marcia non è ancora giunta al termine.

Durante la conferenza in cui The Walt Disney Company ha annunciato i risultati finanziari del suo secondo trimestre fiscale, il CEO della Casa di Topolino, Bob Iger, si è voluto complimentare con la Universal per il successo di Super Mario.

Queste le sue parole in merito:

Concedetemi una momentanea digressione per fare le congratulazioni alla Universal per il tremendo successo di Super Mario Bros. Una prova ulteriore che, in tutto il mondo, le persone amano essere intrattenute al cinema che ci dà ragione di essere ottimisti per il settore cinematografico.

