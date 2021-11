LEGGI ANCHE – Nintendo torna a parlare del film d’animazione dedicato a Super Mario

Sappiamo ormai da tempo che sarà Chris Prat a doppiare il celebre idrauliconell’omonimo film animato targato Illumination in arrivo nelle sale il prossimo anno.

Di recente il produttore Chris Meledandri intervistato da The Wrap ha parlato dell’aspetto doppiaggio in relazione a Pratt e alla caratterizzazione un po’ caricaturale “italiana” del personaggio:

Nel film copriremo anche questo aspetto, sicuramente accenneremo a questo, ma non avrà quel tenore per tutto il film. Tutto quello che posso dirvi è che la performance vocale che sta realizzando per noi, e per Mario, è fenomenale. Non vedo l’ora che la gente possa sentirlo.

Nelle scorse settimane il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha affermato sul progetto:

Chris Meledandri è il fondatore della Illumination Entertainment e ha esperienza come produttore di film tra cui il franchise di Cattivissimo Me, che ha introdotto i Minions. Ha acquisito un’ampia esperienza e intuizione sia come manager aziendale che nel campo dell’intrattenimento. Per questo motivo siamo certi che supervisionerà adeguatamente la nostra gestione da una prospettiva obiettiva, fornendo al contempo preziosi consigli alla nostra leadership. Il signor Meledandri è stato nominato come amministratore esterno non esecutivo e del tutto indipendente, quindi non sarà direttamente coinvolto nella lavorazione. Tuttavia, riteniamo che la sua vasta esperienza e conoscenza nel campo dello spettacolo avrà un effetto benefico sul processo decisionale del nostro consiglio di amministrazione.

In passato Chris Meledandri (Cattivissimo Me), regista incaricato di dirigere il film di Super Mario, aveva dichiarato sul progetto:

È una missione ambiziosa. La sfida è impiegare questi elementi che non sono così narrativamente profondi nella loro forma originale e aggiungere la profondità di cui parlavo poco fa senza per questo compromettere quello che generazioni di fan amano di Mario, riuscire a renderli organici all’iconografia del gioco e capaci di sostenere un arco narrativo in tre atti.

Cosa ne pensate? Quanto attendete questo film animato targato Illumination? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!