In un’intervista con TMZ, John Leguizamo, interprete di Luigi nell’adattamento in live action di Super Mario, si è scagliato nuovamente contro il film animato basato sull’IP Nintendo (LEGGI LA RECENSIONE). In una precedente intervista, l’attore si era lamentando del cast vocale non inclusivo che la Universal e la Illumination avevano scelto per il cartoon, definendo la nuova pellicola come “un passo indietro” se paragonata al famigerato flop del film arrivato nel 1993 (qui le sue parole). In occasione dell’uscita nelle sale del nuovo film, ha ribadito la sua posizione:

Col cavolo, no, non lo guarderò. Avrebbero potuto inserire un personaggio latino. Erano partiti bene con l’inclusione e poi si sono fermati, hanno escluso. Ingaggiate qualche persona latina! Siamo il 20% della popolazione. Siamo la più grande minoranza di colore e siamo sottorappresentati.

Super Mario Bros – Il film, dal 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures. Nella versione originale Chris Pratt doppia Mario, Anya Taylor-Joy è la Principessa Peach, Charlie Day è Luigi e Jack Black doppia Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate delle parole su Super Mario di John Leguizamo? Lasciate un commento!

FONTE: TMZ

Classifiche consigliate