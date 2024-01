Pronta a fare la sua apparizione in Superman: Legacy e in seguito a prendere il suo posto come protagonista in Woman of Tomorrow, Supergirl sarà uno dei personaggi di punta del nuovo universo DC guidato da James Gunn e Peter Safran, e la Warner è vicina ad avere un volto per la sua eroina.

THR riporta infatti che negli scorsi giorni si sono tenuti i provini finali (screen test) per scegliere l’attrice che interpreterà Supergirl, con Gunn e Safran presenti, e che la scelta si sta riducendo a solo due nomi: Milly Alcock e Meg Donnelly.

Entrambe già note al pubblico, Milly Alcock è stata la giovane Rhaenyra Targaryen nella prima stagione di House of the Dragon, mentre Meg Donnelly, non è solo già conosciuta sul piccolo schermo (Zombie, High School Musical – la serie, The Winchester), ma ha anche doppiato Supergirl nei recenti film d’animazione DC.

Voi che ne pensate? Chi preferireste tra le due per interpretare Supergirl nei prossimi anni per la DC?

Il film di Supegirl sarà incentrato sulla serie a fumetti omonima (Supergirl: la donna del domani) pubblicata nel 2021 e nel 2022, e racconterà le gesta di Kara Zor-El, la cugina di Superman.

