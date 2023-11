Sarà Ana Nogueira a scrivere Supergirl: Woman of Tomorrow, il film dei DC Studios annunciato da James Gunn e Peter Safran all’inizio di quest’anno.

Nogueira è anche attrice (ha partecipato a The Vampire Diaries e The Blacklist) e drammaturga, ed era stata ingaggiata dalla Warner Bros. già nel 2022 per scrivere uno spin-off di The Flash su Supergirl, in quel caso la supereroina sarebbe stata interpretata da Sasha Calle.

“Un caloroso benvenuto ad Ana Nogueira nella famiglia DC Studios,” ha scritto Gunn su Instagram. “Ana è una scrittrice fantastica, il suo adattamento di Woman of Tomorrow è ben al di sopra di ciò che speravo fosse. Siamo entusiasti di proseguire nello sviluppo di questa visione unica di Supergirl, con questo splendido racconto stellare”.

Quando qualcuno, nei commenti, ha chiesto “quando inizierete a cercare un regista?”, Gunn ha risposto: “Ora”.

Il film sarà incentrato sulla run a fumetti omonima (Supergirl: la Donna del Domani) pubblicata nel 2021 e nel 2022, e racconterà le gesta di Kara Zor-El, la cugina di Superman, una “Supergirl molto diversa da quella che conosciamo”, come ha spiegato Gunn:

Vedremo la differenza tra Superman, mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli sin da bambino, e Supergirl, cresciuta su una scheggia di roccia di Krypton, che ha visto morire in maniera orribile tutti quanti intorno a se nei primi 14 anni della sua vita.

