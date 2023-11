In un articolo incentrato sulle ripartenze dopo la fine dello sciopero degli attori, Deadline ha citato lo sviluppo di due progetti dei DC Studios in cantiere, ovvero Superman: Legacy e il film di Batman The Brave and the Bold.

Sul film di James Gunn il sito spiega che la pre-produzione si è tenuta nel corso di tutta l’estate, e che le riprese partiranno a marzo. Diverso è il caso del Batman di Andy Muschieti, che è in sviluppo ancora “iniziale”, specialmente alla luce del fatto che il regista si sta concentrando sulla serie prequel di It, Welcome to Derry.

L’uscita di Superman: Legacy è prevista per l’11 luglio 2025 e sappiamo che la trama seguirà Clark Kent mentre cerca di bilanciare la sua vita sulla Terra con la sua eredità Kryptoniana.

Nel cast David Corenswet nei panni di Clark Kent e Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane. Accanto loro Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, e Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguici su TikTok!

Classifiche consigliate