Le riprese di Superman: Legacy sono sempre più vicine, e in questi giorni James Gunn sta aggiornando i fan in vista del loro inizio, svelando alcuni dettagli interessanti di quest’ultima fase della pre-produzione.

Per esempio, il regista ha condiviso un’immagine di “alcuni storyboard” che ha realizzato personalmente (e ai quali lavora da un anno). Sappiamo che Gunn ama abbozzare gli storyboard di molte scene dei propri film, come ha spiegato durante lo sviluppo di Guardiani della Galassia Vol. 3:

Quello che ho scoperto è che, sebbene i disegni siano migliori, non mi sono altrettanto utili a farmi ricordare esattamente cosa avevo immaginato, quindi sono meno utili per impostare le inquadrature esattamente come voglio. Quindi negli ultimi film ho realizzato in completa autonomia gli storyboard. […] Ogni inquadratura nei miei film viene prima disegnata e poi girata.

Su Threads, poi, Gunn ha svelato di aver pensato a un teaser poster del film ancor prima di iniziare a scrivere la sceneggiatura. È possibile che questo poster venga realizzato e diffuso prossimamente:

Ne ho disegnato uno prima ancora di scrivere la sceneggiatura, o forse avevo appena iniziato, non ricordo esattamente. Vediamo se finiremo per utilizzarlo come abbiamo fatto per quello di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Gli altri progetti DC e i cambiamenti in corso d’opera

Sempre su Threads, Gunn ha ricordato che un anno fa lui e Peter Safran annunciavano i primi 10 progetti dei DC Studios, e ha aggiornato a riguardo:

Oggi, Superman: Legacy sta per iniziare la produzione, stiamo concludendo alcuni episodi di Creature Commandos in vista dell’uscita della serie quest’anno, e almeno 2 altri progetti si preparano a entrare in produzione nei prossimi due mesi. Ci stanno arrivando ottime sceneggiature, stiamo coinvolgendo talenti incredibili nei nuovi progetti, che siano già pianificati o meno. Grazie!

Alla domanda di un fan sui possibili cambiamenti in corso d’opera, Gunn ha risposto:

Alcune cose si sono scambiate – alcuni progetti ora arriveranno prima, altri arriveranno dopo, e stiamo sviluppando anche altri nuovi progetti. Come ho detto fin dall’inizio, metteremo in produzione solo i progetti di cui abbiamo delle ottime sceneggiature, nient’altro. Fortunatamente abbiamo ricevuto alcune sceneggiature straordinarie che ci hanno colto di sorpresa.

Ricordiamo che solo qualche giorno fa è stato annunciato che Milly Alcock sarà Supergirl in Superman: Legacy e negli altri progetti DC, tra cui Supergirl: Woman of Tomorrow.

