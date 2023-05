Come abbiamo visto, Rachel Brosnahan è uno dei nomi che si è fatto in relazione al personaggio di Lois Lane in Superman: Legacy di James Gunn.

In occasione di un’ospitata a The View, l’attrice ha preferito non sbilanciarsi: “Il mio consiglio è di prendere qualunque cosa leggiate su internet con le pinze“.

Ha poi aggiunto sulla possibilità di essere la nuova Lois Lane: “Guarda, sarebbe straordinario. Sono cresciuta guardando Lois Lane, questa giornalista di immenso talento, che è tutt’altro che una damigella in pericolo. Coglierei al volo la possibilità se ci fosse“.

Superman: Legacy sarà il primo lungometraggio cinematografico dell’era Gunn / Safran e uscirà nei cinema l’11 luglio del 2025. Vi piacerebbe vedere Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane?

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Classifiche consigliate