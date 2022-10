Superman: i primi dettagli sugli accordi per il ritorno di Henry Cavill

A diversi giorni dall’uscita di Black Adam, Henry Cavill ha voluto annunciare ufficialmente il suo ritorno nei panni di Superman con un videomessaggio affidato al suo profilo Instagram. Nel video, che trovate in questo articolo, l’attore ha ringraziato i fan e ha promesso: “Quello di Black Adam è solo un assaggio delle cose a venire”.

L’Hollywood Reporter ha condiviso qualche dettaglio aggiuntivo a margine del grande annuncio tanto atteso dai fan e dietro cui si cela la grande insistenza di Dwayne Johnson. A quanto pare, infatti, per il suo ritorno in Black Adam, ora nei cinema, Henry Cavill avrebbe firmato un “accordo una tantum“. Stando alle fonti del giornale, allora, la Warner Bros. dovrà quindi avviare delle trattative per negoziare un altro tipo di contratto affinché l’attore si impegni a interpretare Superman in uno o più film, incluso L’Uomo d’Acciaio 2.

Dopo averlo tenuto in panchina per diversi anni, lo studio ha ora deciso di tornare a investire sul figlio di Krypton, soprattutto alla luce del grande entusiasmo scatenato dalla scena dei titoli di coda del cinecomic con The Rock. Come confermato da Henry Cavill, allora, questo è soltanto l’inizio.

Black Adam, che vede il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, è ora al cinema. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

