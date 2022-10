Black Adam, The Rock sul ritorno di Henry Cavill: “Nella nuova era della DC ascolteremo i fan”

Nel corso di questo fine settimana Black Adam, il cinecomic con The Rock, è finalmente arrivato nei cinema di tutto il mondo permettendo ai fan di assistere al ritorno in scena del Superman di Henry Cavill a cinque anni di distanza dalla release di Justice League.

Qualche giorno fa, durante la world premiere di Black Adam a New York, The Rock ha potuto parlare in maniera decisamente approfondita di come si sia arrivati a ottenere il coinvolgimento di Henry Cavill. Un coinvolgimento che, come vi abbiamo spiegato in questo approfondimento dedicato ai piani originali per la scena post-crediti, non era dato per scontato, anzi.

Spiega The Rock:

Conosco Henry da tempo, siamo amici. La mia socia in affari di vecchia data, Dany Garcia, è da sempre una grande sostenitrice di Henry. Ha gestito la carriera di Henry negli anni. Tutto si riduce sostanzialmente al fatto che amiamo Superman. C’è questa nuova leadership che si sta insediando alla Warner. C’era un’opportunità. Con Black Adam volevamo fare tutto il possibile per omaggiare e rispettare la mitologia del personaggio raccontando il suo essere la più potente e inarrestabile forza attiva sul pianeta. E se avessimo fatto le cose per bene, alla fine del film non doveva entrare in scena solo, con Superman, la forza più potente e inarrestabile dell’universo, ma anche l’esaurire il desiderio dei fan.

E in merito al rapporto con il fandom, l’attore aggiunge:

Ed è questa la principale differenza, la nuova era di cui sto parlando. Nella nuova era della DC ascolteremo i fan. Potremmo non essere in grado di esaudire ogni singolo desiderio espresso, ma saranno consapevoli del fatto che non verranno più ignorati come accadeva prima. Collegando questo ragionamento a Henry… Quando si tratta di Superman, non so se esista su questo pianeta qualcuno che possa impersonare meglio di lui la mitologia, l’etica e tutto quello che ha a che fare con Superman. Per questo sono molto felice che tutto sia andato per il verso giusto. Sono contento che i fan stiano impazzendo per la cosa. E sono contentissimo del fatto che ci sia questo cambiamento nell’universo DC.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Comic Book