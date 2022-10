Black Adam: i collegamenti con altri film DC

Negli ultimi mesi, The Rock ha più volte ribadito che con Black Adam “l’intera gerarichia del potere nell’universo cinematografico DC” sarebbe cambiata. Il film è stato concepito come una sorta di nuova partenza per il franchise, e guardandolo sul grande schermo possiamo intuire i vari collegamenti tra i blockbuster usciti negli ultimi anni, i quali sono stati gestiti con un certo livello di autonomia ma apparentemente sono ambientati tutti in un unico universo. Dopo tutto, lo stesso The Rock in una recente intervista ha ammesso: “Idealmente, per me, tutti dovrebbero incrociarsi, perché i fan lo vogliono. Ci sarebbero modi belli e creativi per farlo. Perciò siamo aperti alla possibilità che Black Adam li incontri tutti. La Suicide Squad? Sì. La Justice League? Anche”.

Andiamo con ordine. Black Adam è collegato con:

I film DC di Zack Snyder . La presenza del Superman di Henry Cavill nella scena nei titoli di coda non è l’unico legame con essi: in una sequenza in cui Black Adam e Hawkman se le danno di santa ragione nella cameretta di Amon Tomaz, vediamo sulle pareti numerosi oggetti di merchandise e poster della Justice League, con una action figure di Batman e immagini di Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman.

. La presenza del Superman di Henry Cavill nella scena nei titoli di coda non è l’unico legame con essi: in una sequenza in cui Black Adam e Hawkman se le danno di santa ragione nella cameretta di Amon Tomaz, vediamo sulle pareti numerosi oggetti di merchandise e poster della Justice League, con una action figure di Batman e immagini di Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman. I progetti DC di James Gunn . La presenza di Amanda Waller (Viola Davis) in quello che è poco più che un cameo collega Black Adam a film come The Suicide Squad e a Peacemaker. Non è però l’unico legame con questi due titoli: c’è anche Emilia Harcourt, interpretata da Jennifer Holland. Amanda Waller potrebbe avere un ruolo più ampio anche con i futuri film DC, essendo alla guida della Justice Society.

. La presenza di Amanda Waller (Viola Davis) in quello che è poco più che un cameo collega Black Adam a film come The Suicide Squad e a Peacemaker. Non è però l’unico legame con questi due titoli: c’è anche Emilia Harcourt, interpretata da Jennifer Holland. Amanda Waller potrebbe avere un ruolo più ampio anche con i futuri film DC, essendo alla guida della Justice Society. Shazam. Come noto, inizialmente Black Adam doveva essere il villain di Shazam!, ma all’epoca The Rock spinse la Warner Bros. a introdurre il personaggio con un film a sé. L’obiettivo, comunque, rimane quello di far incontrare i personaggi in un futuro crossover, come dichiarato più volte dallo stesso The Rock…

L’Universo Esteso DC è nato come progetto che doveva essere guidato da Zack Snyder, ma successivamente i piani sono cambiati diverse volte. Più di recente, con la nascita di Warner Bros. Discovery e l’addio di Walter Hamada, si percepisce la necessità di prendere una direzione più chiara e Black Adam sembra essere il primo film a cercare di unire i puntini tra quanto fatto finora (per quanto possibile, visto che per esempio i vari Joker, Birds of Prey e The Batman non sembrano trovare posto in questo contesto). Certo, nel 2023 uscirà The Flash, che adattando la nota storyline di Flashpoint potrebbe cambiare di nuovo le carte in tavola…