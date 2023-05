Negli scorsi giorni, al Festival di Cannes Takeshi Kitano ha presentato il suo ultimo lavoro, Kubi (LEGGI LA RECENSIONE). Il film percorre le vicende del cosiddetto incidente di Honnō-ji avvenuto nel XVI secolo, in cui un gruppo di samurai tentò di assassinare il signore della guerra giapponese Oda Nobunaga. L’evento, che avrebbe segnato la storia del Giappone, è stato a lungo fonte di speculazioni e teorie cospirative sulle motivazioni delle persone coinvolte.

In un’intervista a The Hollywood Reporter, il leggendario regista giapponese ha spiegato come ha affrontato l’argomento:

Quando si guarda alla storia giapponese, l’epoca degli Stati Combattenti, in cui si svolge la storia, è per me il periodo più interessante. Ma di solito la storia è stata scritta dalle persone che circondavano queste grandi e potenti figure e spesso non era veritiera o faziosa. Per quanto riguarda la rivolta, ci sono molte e diverse teorie su ciò che è realmente accaduto. Io mi sono informato a fondo, ho usato la mia immaginazione e ho elaborato una teoria. Naturalmente, un accademico che la considera potrebbe dire che non è vera. Ma credo che la maggior parte di ciò che ho rappresentato sia ciò che è realmente accaduto.

Riflettendo poi sulla sua lunga carriera, Kitano ha raccontato di come la vittoria del Leone d’oro nel 1997 per Hana-bi abbia cambiato considerevolmente la considerazione nei suoi confronti:

Proprio prima di quel film avevo subito un grave incidente in moto. Si diceva addirittura che non sarei stato in grado di riprendermi. Ma ho realizzato Hana-Bi, l’ho portato a Venezia e ho vinto il Leone d’oro. L’aspetto interessante era che quello che avevo fatto e stavo facendo, era una sorta di rottura con la generazione passata [del cinema giapponese]; stavo cercando di fare cose nuove. Tutto questo è stato poi collegato al mio incidente. La gente scriveva cose molto negative su di me. Poi ho vinto a Venezia e questo ha ribaltato tutto. E mi ha fatto pensare che “oh, beh, è così che funziona l’autorità“. Non si tratta di me, perché non è cambiato nulla di me. Ora avevo un’onorificenza in più, un premio, e improvvisamente hanno cominciato a rispettarmi. Ricordo di aver pensato: “Questo è un mondo strano“.

Trovate tutte le informazioni su Kubi nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Takeshi Kitano? Lasciate un commento

FONTE: THR

Classifiche consigliate