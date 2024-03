Ad un certo punto di Il talento di Mr C, il protagonista Nicolas Cage e il suo superfan Javi (Pedro Pascal) chiacchierano di cinema e film preferito e dopo che Javi rivela il suo amore per Paddington 2 lasciando stupito il primo… lo riguarda insieme a lui facendo innamorare anche Nicolas Cage del film di Paul King. Una citazione che non è sfuggita a Paul King, regista dei film sul tenero orsacchiotto, che però, svela in un’intervista con /Film, non ha ancora visto la commedia con Cage. Ecco il motivo:

Non l’ho vista perché so che cita Paddington e sento che la guarderei solo per fare soddisfare stranamente il mio ego. Ma in realtà vorrei vedere il film, perché adoro Nicolas Cage e Pedro Pascal. L’unica ragione per cui non l’ho visto è che so che cita Paddington, che è il pensiero più sbagliato che si possa avere. Lo guarderò, ma dovrò farlo a tarda notte in TV con le finestre chiuse perché mi sentirei ‘imbarazzo.

Trovate tutte le informazioni su Il talento di Mr C nella nostra scheda.

Vi ricordiamo inoltre che è al momento in sviluppo Paddington 3: in quest’articolo la data d’uscita e tutte le informazioni al momento disponibili.

Cosa ne pensate della citazione a Paddington inserita in Il talento di Mr C? Ditecelo nei commenti!

