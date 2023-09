In un’intervista con ScreenRant, Kevin Eastman, co-creatore delle Tartarughe Ninja, ha parlato del più recente film dedicato ai personaggi, Caos Mutante (LEGGI LA RECENSIONE), spiegando perché è un “progetto pieno di passione” che ripropone lo spirito dei fumetti originali.

Ecco le sue parole:

Credo che ogni autore, scrittore o regista, abbia una visione specifica. Questo è ciò che amiamo di loro, soprattutto se si tratta di adattare qualcosa di iconico come il prossimo film di Batman, o un altro film di Superman, o qualsiasi altra cosa. Ma noi non siamo loro. Quelli sono venuti prima di noi, ma noi siamo arrivati a 40 anni di Storia già trascorsa. Ti stai inserendo in un contesto in cui c’è una base di pubblico, che va rispettata, ma che ha avuto un approccio diverso, mi sembra.

Jeff [Rowe, regista di Caos Mutante] è cresciuto come fan delle Tartarughe. Seth [Rogen, co-sceneggiatore] è un grande appassionato di fumetti, come me, e come me è un eterno adolescente. Quindi credo che ci sia stato un diverso tipo di passione e un diverso rapporto con il film. Hanno portato l’amore, la passione e le cose che gli piacevano di quei personaggi. Al contrario di un approccio che potrebbe essere stato usato in precedenza, forse un po’ più commerciale. Ma questo è stato un progetto pieno di passione, a mio parere, che si ricollega a ciò che Peter [Laid, co-creatore dei personaggi] e io volevamo inizialmente, ovvero qualcosa di divertente che ci piaceva molto. E credo che questi ragazzi si siano divertiti molto a fare questo film per le loro ragioni personali.