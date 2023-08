La recensione del film animato Tartarughe Ninja – Caos mutante, al cinema dal 30 agosto

Per la prima volta una riduzione audiovisiva del fumetto anni ‘80 Teenage Mutant Ninja Turtles mette l’accento sul fatto che sono dei teenager. Nelle precedenti serie tv animate e nei film il loro essere ragazzi era presente ma non evidente. Stavolta invece Tartarughe Ninja – Caos mutante, nuova versione animata che adatta (di nuovo) quello spunto ai tempi moderni, ne sottolinea ingenuità e difetti dell’età animandoli di paure, inadeguatezze e prime cotte. Se in precedenza molto era lasciato alla coolness dei personaggi, ora molto è giocato sulle loro debolezze.

La modernizzazione prevede che le tartarughe imparino l’arte ninja insieme a Splinter da video didattici anni ‘90, anni ‘00 e da video YouTube, che Splinter stesso non sia saggio ma un ordinario padre scemo, che April O’Neal non sia più rappresentata in modi sessualizzati ma con un fisico comune (e una personalità che ha il com...