Linda Hamilton è tornata a parlare di Terminator: destino oscuro, il film di Tim Miller prodotto da James Cameron che ha riunito l’interprete di Sarah Connor insieme ad Arnold Schwarzenegger.

Il film fu un sonoro flop che ha generato una perdita da 120 milioni di dollari per la Paramount e la Skydance che è stato anche accompagnato da una ricca aneddotica sulle profonde divergenze creative avute da Tim Miller e da James Cameron. Cameron lo aveva descritto come “un film forgiato nel fuoco” mentre il regista, da parte sua, ha alluso in maniera alquanto esplicita alla guerra che si è svolta nel dietro le quinte del kolossal.

In una chiacchierata fatta con l’Hollywood Reporter, l’attrice è tornata a riflettere sull’esperienza avuta con Terminator: destino oscuro:

Non ho molti rimpianti. Penso che alla fine sia vero che ci pentiamo di ciò che non abbiamo fatto, non di ciò che abbiamo fatto. Sono molto contenta di essere tornata nei panni di Sarah Connor. Amavo il regista Tim Miller, amo le mie compagne Mackenzie Davis e Natalia Reyes, e anche se non posso dire di amare il film, sono affezionata a esso. L’ho visto una volta sola, mi è parso affrettato. Ma abbiamo fatto un così buon lavoro, ed è stato sia il momento più bello della mia vita che il momento peggiore della mia vita, tutto racchiuso in un solo film. Avevo 63 anni o giù di lì, ed è stato il set più difficile mai frequentato. Ogni giorno era come un triathlon: “Ora nuoteremo per due ore e poi correremo per due ore”. Ho letto 40 libri su quel set. Era tutto ciò che riuscivo a fare, sdraiarmi e leggere, mandare la mia mente da qualche altra parte e riposare il mio corpo.