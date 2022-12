Terminator: James Cameron spiega perché oggi non sarebbe così certo di voler girare il film

In un’intervista con Esquire Middle East, James Cameron ha spiegato perché oggi non realizzerebbe più un film come Terminator e il suo sequel, usciti rispettivamente nel 1984 e 1991. Ecco le sue parole:

Se ripenso ad alcuni film che ho fatto, non so se vorrei girare Terminator adesso. Non so se vorrei glorificare le armi, come ho fatto in un paio di film di Terminator più di 30 anni fa, nel nostro mondo attuale. Quello che sta succedendo con le armi nella nostra società mi fa venire il voltastomaco. Sono felice di vivere in Nuova Zelanda, dove hanno appena vietato tutti i fucili d’assalto due settimane dopo la terribile sparatoria alla moschea di un paio di anni fa.

Le dichiarazioni del regista trovano effettivo riscontro in Avatar: la via dell’acqua, in cui ha deciso di eliminare dal montaggio finale 10 minuti di sparatorie non necessarie. In questo articolo tutti i dettagli. Vi ricordiamo che il film è attualmente nelle sale e trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di James Cameron su Terminator? Lasciate un commento!

