Terremoto in casa Warner/DC: a rischio l’uscita di Shazam 2 e Aquaman 2, che destino per Supergirl e Blue Beetle?

Un lungo articolo dell’Hollywood Reporter sulla morte del film di Batgirl getta luce su alcune dinamiche nel dietro le quinte di Warner Bros. Discovery con alcune speculazioni sulle sorti dei prossimi capitoli dell’Universo DC come Aquaman 2 e Shazam! Furia degli dei.

Stasera, alle 22.30, si terrà l’annuncio dei dati trimestrali di Warner Bros. Discovery ed è possibile che in tale occasione vengano fatti annunci piuttosto clamorosi sulla compagnia, come abbiamo analizzato in un articolo.

THR ha ad esempio sentito delle voci sulla possibilità che la Warner Bros. decida di rimandare l’uscita di Shazam! Furia degli dei (programmato per il 21 dicembre, una settimana dopo Avatar 2) e a ruota Aquaman e il regno perduto (atteso per il 17 marzo 2023).

Non sono chiare le dinamiche, ma è possibile che lo studio voglia prendersi ancora un po’ di tempo per capire come gestire il film di The Flash e in generale il futuro dell’Universo DC che correrà parallelo assieme a progetti come The Batman e Joker 2, le cui riprese inizieranno a dicembre.

Ancora incerto, invece, è il destino di altre pellicole come Blue Beetle, inizialmente concepito per HBO Max e poi dirottato verso un’uscita cinematografica. Il regista del film Angel Manuel Soto ha infatti iniziato a mettere “Mi piace” a dei tweet di alcuni fan che implorano la Warner Bros. di non riservare al progetto lo stesso destino di Batgirl, a riprova di una certa dose di preoccupazione.

Quanto al film di Supergirl, in sviluppo da diverso tempo e con protagonista Sasha Calle che debutterà nei panni della supereroina in The Flash, Rolling Stone aggiunge che anche il film in questione è stato bloccato, anche se in questo caso a riprese neanche iniziate.