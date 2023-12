Thanksgiving, nuovo horror di Eli Roth uscito nelle sale italiane a metà novembre (LEGGI LA RECENSIONE) è da poco disponibile negli Stati Uniti per l’acquisto in digital. Per l’occasione, due dei suoi attori, Nell Verlaque e Milo Manheim, hanno concesso un’intervista a Comicbook, dove hanno toccato diverse questioni. Vi riportiamo i passaggi più interessanti.

Un misterioso secondo killer?

Una diffusa teoria sul film vede il coinvolgimento di un misterioso secondo killer nelle efferatezze mostrate nella storia. Ecco cosa ne pensano i due attori:

Verlaque: Ho sentito parlare di questa teoria. So chi è, ma non lo rivelerò. Se la cosa verrà discussa nel secondo film, ho l’impressione di saperlo. Manheim: Penso che sia un’idea fantastica. Ho analizzato l’intera sceneggiatura e mi sono chiesto: ha senso che sia una sola persona? Ed è possibile che sia una sola persona. È anche possibile che sia stato aiutata in qualche modo, ma nessuno del cast sa quale potrebbe essere stato l’aiuto. E credo che a questo punto non lo sappia nemmeno Eli. Credo che lo scopriremo in Thanksgiving 2, ma è una teoria fantastica.

Un commento a caldo sul sequel

Alla luce del successo al botteghino, un sequel del film è stato infatti ufficializzato qualche settimana fa, con un’uscita prevista per il 2025. Cosa ne pensano i due interpreti? Sanno già se torneranno? Ecco le loro risposte:

Verlaque: Eli mi ha chiamato prima che venisse annunciato il sequel e ha molte idee. Probabilmente non posso condividerle, ma credo che tornerò. Lo spero. So che vuole riavermi con sé, e questo è un onore. Penso che supererà se stesso, quindi non vedo l’ora di vedere cosa realizzerà. Manheim: Non vedo l’ora di vedere Thanksgiving 2, che io ci sia o meno, quindi vedremo. Ma non vedo l’ora.

Un horror durante Capodanno

Thanksgiving innesta le dinamiche dello slasher nella cornice del Ringraziamento. L’intervistatore chiede allora a Manheim e Verlaque se c’è un’altra festività che gli piacerebbe vedere al centro di un horror:

Manheim: Non ne avevo idea finché non mi è venuta in mente: l’ Hanukkah. Hanukkah non ha ancora un film horror che io conosca, e penso che si potrebbero fare molte cose interessanti.

Verlaque: Oh, vorrei dire Capodanno perché è sempre un horror per me. Lo odio. E sono tutti anche ubriachi. È solo qualcosa che si aspetta che accada. Quindi, forse Hanukkah, forse Capodanno, abbiamo qualche idea da proporre.

Manheim: Sì, quel periodo dell’anno. Personalmente, vorrei approfondire il tema del Ringraziamento, ma se ci spostiamo sulle festività, le possibilità sono infinite.

