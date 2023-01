The Batman 2: Barry Keoghan vorrebbe tornare nel sequel per mostrare il lavoro fatto su Joker

In una recente intervista per il podcast Happy Sad Confused, Barry Keoghan è tornato a parlare della possibilità di interpretare Joker ancora una volta in The Batman 2.

“Ovviamente vorrei un’altra occasione” ha commentato l’attore. “Ho svolto tantissimo lavoro su di lui nel caso dovesse spuntare una seconda possibilità, ma tutto dipende da loro“.

Ha poi aggiunto:

Mi piacerebbe veramente tanto, decisamente, perché ci sono altre cose che vorrei mostrare. In realtà ho riempito mezza Moleskine di una serie di cose e voglio mostrarle alle persone.

