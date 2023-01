The Batman 2: Matt Reeves presto incontrerà James Gunn e Peter Safran, il regista parla dei suoi obiettivi

Nel corso di un’intervista con Collider, Matt Reeves ha parlato di The Batman 2, sequel del suo film arrivato al cinema l’anno scorso, spiegando che presto incontrerà i capi dei DC Studios.

Come raccontato dal regista:

[Gunn e Safran] sono stati fantastici, ci siamo dati appuntamento per le prossime settimane perché vogliono discutere con me del piano più vasto per il BatVerso.

Guardate, sono molto emozionato di sentire cosa intendono fare. Il BatVerso, come detto da James e Peter, è un mondo indipendente che ci stanno permettendo gestire.