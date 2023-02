Quando sono stati presentati i piani per il primo capitolo del DC Universe condiviso che verrà prodotto dai nuovi DC Studios, è stato specificato che The Batman 2 farà parte della neonata categoria DC Elseworlds, che conterrà tutti i film e le serie tv DC “esterni” all’Universo DC principale a cui apparterranno invece i 10 progetti annunciati, e la data di uscita del kolossal di Matt Reeves: 3 ottobre 2025.

Il nuovo aggiornamento pubblicato da Production Weekly segnala che la produzione di The Batman 2 prenderà ufficialmente il via a novembre del 2023 presso i Warner Bros. Levensden Studios di Londra. Per il momento, non ci sono indicazioni sulle location che, presumibilmente, ospiteranno le porzioni delle riprese in esterni. Il primo film è stato girato sia presso la struttura della Warner poc’anzi menzionata, che a Liverpool, in Inghilterra, e a Glasgow in Scozia.

Il primo The Batman è uscito nelle sale cinematografiche a marzo del 2022 incassando ben 770 milioni di dollari in tutto il mondo (fonte: Box Office Mojo).

Presto potremo rivedere non uno, bensì due Batman, quello storico di Michael Keaton e quello pre-Robert Pattinson di Ben Affleck, in The Flash, il cinecomic con Ezra Miller in uscita a giugno.

Trovate tutte le informazioni disponibili finora sul kolossal della Warner Bros in arrivo a ottobre del 2025 nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate e quanto attendete The Batman 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo inoltre che, se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Production Weekly