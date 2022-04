In, il cinecomic di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello, abbiamo avuto modo di vedere una Batcaverna un po’ diversa da quelle che avevamo già visto sul grande schermo.

Nella pellicola vediamo che questa iconica location collegata al Crociato di Gotham si situa al di sotto della Wayne Tower ed è possibile per Batman accedervi dopo aver attraversato alcune aree dismesse della metropolitana di Gotham City. Lo scenografo James Chinlund ha spiegato dalle pagine di The art of The Batman (Via Comic Book) che questa particolare versione della Batcaverna è ispirata a una leggenda metropolitana di New York:

Se la famiglia Wayne ha costruito questa torre negli anni venti del ‘900, cosa poteva esserci al di sotto di essa e come poteva venir sfruttato per realizzare una caverna? C’è una stazione sotterranea dei treni al Waldorf Astoria di New York. Il mito racconta che lì sotto c’è un treno che sta sempre parcheggiato. L’idea è che se il Presidente si trova in città e c’è un qualche tipo di emergenza per cui deve lasciare la città, lo possono portare a quel treno da un tunnel segreto del Waldorf e portarlo via in maniera discreta. Ho sempre amato quest’idea e l’ho sempre trovata molto romantica. Per questo ho pensato che gli Wayne avrebbero potuto fare altrettanto, dal momento che la città è stata praticamente creata da loro.

Sulla Wayne Tower Matt Reeves aggiunge:

Doveva sembrare un posto in cui potevano aver vissuto i Rockefeller o i Vanderbilt. Normalmente nei film la torre degli Wayne è l’hub finanziario della Wayne Enterprises, ma noi volevamo prendere questa torre gotica e trasformarla nella casa di Bruce. Doveva essere questo vecchio grattacielo lontano dai suoi giorni di gloria, come quelli che puoi vedere alla base di Central Park o in certi punti di Chicago.

