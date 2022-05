è uscito nei cinema a inizio marzo ottenendo un ottimo riscontro di critica e pubblico: la pellicola di Matt Reeves, che avrà prossimamente un seguito, ha incassato ben 767 milioni di dollari in tutto il mondo (fonte: box office mojo ).

Uno che con le storie di Batman ha una certa dimestichezza, David Goyer, l’autore della sceneggiatura di Batman Begins e delle storie dei due relativi seguiti nonché dello script di Batman v Superman), ha potuto esternare, di recente, la sua opinione sul kolossal cinefumettistico diretto dal regista di Cloverfield.

Parlando, qualche giorno fa, con l’Hollywood Reporter si è così espresso:

È stato gratificante per me. È interessante perché quando leggi i fumetti di Batman, ci sono miniserie, graphic novel, versioni Terra Uno, le storie Elseworlds e Black Label e tutti questi autori e artisti che danno forma alla loro particolare interpretazione della storia di Batman. Per questo, abbiamo a che fare con storie differenti e insolite e questo è uno degli aspetti più divertenti del leggere i fumetti. Di recente ho visto The Batman a Praga e non sapevo esattamente cosa aspettarmi o cosa ne avrei pensato. L’ho visto con un po’ di gente della mia troupe fi Fondazione ed erano tutti convinti che l’avrei odiato. Ma in realtà mi è piaciuto molto! È stata un’esperienza divertente, ho davvero apprezzato sia Robert Pattinson che quello che hanno fatto con l’Enigmista. Reeves è un filmmaker davvero abile per cui me lo sono proprio goduto.