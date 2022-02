Sappiamo bene che, a costo di averedietro alla macchina da presa di la Warner ha accettato di attendere che il filmmaker portasse a compimento la saga reboot de Il pianeta delle scimmie, di cui ha diretto gli acclamati Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie e The War – Il pianeta delle scimmie.

Durante gli impegni stampa per la promozione della pellicola, Matt Reeves ha potuto spiegare bene come si sia configurata la collaborazione con la major nel momento in cui ha proposto alla Warner la versione di Batman che voleva portare sul grande schermo.

Il regista spiega a Collider (via Comic Book):

Nel momento in cui ho spiegato apertamente cosa volevo fare con questo mondo, ovvero una detective story dal sapore noir con tutti gli annessi e connessi, sono stati molto reattivi ed entusiasti. Ho fatto presente fin dal principio che, secondo me, per fare un film di Batman devi davvero concepire qualcosa di differente. C’è una lunga lista di grandi film. E per questo, non puoi avvicinarti a un progetto come questo con l’idea di fare “solo un film di Batman”. Devi fare un grandioso film di Batman. Devi proporre qualcosa di distinto, differente e definitivo. E hanno abbracciato quest’idea per tutto il tempo. Non c’è stato un singolo episodio in cui mi hanno chiesto “Ma sei sicuro?”. Hanno davvero compreso tutto quello che volevo fare e ho ottenuto tutto il supporto necessario per fare l’esatto film che volevo fare. Mi hanno supportato di continuo.