Ci siamo: oggi, la pellicola dicon Robert Pattinson nei panni della popolarissima icona della DC Comics, arriva nei cinema dello stivale.

Molto probabilmente ricorderete che le riprese del kolossal cinefumettistico della Warner Bros erano cominciate poco prima dello scoppio della pandemia di nuovo Coronavirus partita dalla Cina. Poi, come tutte le grandi produzioni hollywoodiane, è dovuta andare in stand-by per svariati mesi per poi ripartire appena possibile, nel caso di The Batman era fine agosto del 2020. Molto probabilmente, anche per questa ragione, il budget del film di Matt Reeves è andato raddoppiando nel corso del tempo, come vi abbiamo spiegato ieri in questo articolo.

In una nuova intervista proposta da Variety, il regista di The Batman Matt Reeves ha raccontato le “particolari condizioni” in cui ha diretto il blockbuster durante la pandemia.

Ero sigillato ermeticamente sul set. Considerato che, al tempo, non avevamo vaccini e cose del genere, ho pensato che, se mi fossi ammalato, non saremmo riusciti a finire il film. Per questo mi sono trasformato in un burrito sul set indossando mascherine, coperture facciali e mascherina sugli occhi perché Fauci aveva detto qualcosa circa il coprire gli occhi. Non si poteva vedere la mia faccia ed è così che il cast ha visto la mia faccia per il resto della lavorazione. Ero come questa assurda creatura sigillata ermeticamente.

