Con l’avvicinarsi dell’uscita di, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson, ecco che i materiali promozionali della pellicola continuano ad arrivare online con una certa costanza.

Da Imp Awards ci arriva la segnalazione di nuovi poster internazionali, uno dei quali è la versione banner di quello infuocato che vi abbiamo fatto vedere ieri.

Potete trovarli più in basso in questa pagina. Nelle ore scorse vi abbiamo anche fatto leggere altri aggiornamenti sul film. Uno è quello relativo alle dichiarazioni di Robert Pattinson affidate a Totalfilm in cui abbiamo anche pubblicato le immagini esclusive proposte dal magazine inglese (TROVATE TUTTO IN QUESTO ARTICOLO) l’altro è quello incentrato sui messaggi in codice dell’Enigmista presenti su uno dei poster del cinecomic targato Warner Bros (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Qua sotto potete ammirare i nuovi poster internazionali:

Trovate tutte le informazioni su The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson, nella nostra scheda!

La data d’uscita italiana, solo al cinema, è fissata al 3 marzo, quella americana il 4 marzo.

