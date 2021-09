, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Paul Dano e Jeffrey Wright, sarà uno dei protagonisti della seconda edizione del DC FanDome , l’evento globale dedicato a tutti i progetti della Warner Bros collegati al mondo fumettistico della DC.

L’evento principale sarà trasmesso in diretta streaming il 16 ottobre alle 10:00 PST (19:00 ora italiana) e durerà circa 4 ore. Durante la serata saranno mostrati il nuovo trailer di The Batman, un primo sguardo a Black Adam, un’anteprima di The Flash e uno sguardo al dietro le quinte di Aquaman 2 e Shazam 2.

L’idea del DC FanDome è nata inizialmente ad aprile 2020, poco dopo l’estensione del lockdown a praticamente tutto il mondo. Una volta annullati eventi come l’E3 di Los Angeles (dedicato ai videogiochi) e il San Diego Comic-Con, la Warner si è resa conto che i metodi tradizionali di contatto con i fan non sarebbero stati disponibili. Dopo una serie di grandi riunioni con tutti i responsabili del marketing delle varie divisioni di WarnerMedia legate alla DC (film, tv, videogiochi, fumetti e prodotti di consumo), è stata concepita l’idea di base del DC FanDome: un evento in streaming, disponibile per 24 ore (quindi ‘esclusivo’), in nove lingue, con un’impostazione che riprendesse le chiamate su Zoom ma anche grafiche accattivanti e dinamiche.

In una nuova chiacchierata fatta con Variety, il protagonista di The Batman, Robert Pattinson, ha promesso diverse sorprese. Ecco le sue parole:

Io e Zoë Kravitz abbiamo fatto delle cose. Una piccola robina molto divertente. Ci sono un sacco di piccole sorprse in arrivo. Ho da poco visto un po’ del film ed è davvero molto fico. Proprio molto fico.

The Batman uscirà nei cinema il 4 marzo 2022.

Regista dell’atteso film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Cosa ne pensate? Quanto attendete questo nuovo cinecomic DC? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!