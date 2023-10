Five Nights at Freddy's

The Boogeyman di Rob Savage, basato sul racconto di Stephen King, è uscito nelle sale a giugno.

Il regista ha parlato con Screent Rant in occasione dell’uscita del film in home video e, in risposta a una domanda, ha rivelato che adorerebbe una casa infestata a tema Boogeyman.

Ho sempre voluto fare qualcosa del genere, qualcosa di interattivo. Questo è il terzo anno in cui vivo a Los Angeles e adoro andare alla Universal Horror Nights e tutti quei labirinti horror. Sarebbe un nuovo modo di spaventare le persone. Penso che The Boogeyman si presterebbe molto bene. Mi piacerebbe fare un labirinto. Potresti iniziare nella stanza dei bambini dell’inizio dove the Boogeyman spaventa i bambini nella culla e probabilmente finiresti nel seminterrato con il mostro. Sarebbe fantastico.

Le protagoniste del film di Rob Savage sono due sorelle alle prese con il lutto per la recente morte della madre e un padre assente. Ma qualcosa di ben più spaventoso sta per arrivare: un’entità soprannaturale che si nutre del dolore delle persone entra nelle loro vite.

