Con il primo The Conjuring uscito nelle sale nel 2013, James Wan ha dato il via a un franchise horror decisamente redditizio che ad oggi, con otto film dal budget complessivo di circa 179,5 milioni di dollari, ha avuto un giro d’affari al box-office da 2,1 miliardi di dollari (fonte: The Numbers).

Durante la promozione stampa di M3GAN, l’horror della Universal che James Wan ha prodotto insieme a Jason Blum, il filmmaker ha potuto rilasciare anche un breve aggiornamento sulla saga di The Conjuring spiegando che il quarto capitolo, su cui la Warner Bros è ufficialmente al lavoro da un po’, potrebbe essere l’avventura finale di Ed e Lorraine Warren.

Ci stiamo lavorando proprio ora. Con i film di The Conjuring cerchiamo di essere molto protettivi, desideriamo prenderci tutto il tempo necessario per essere sicuri di realizzarlo nel modo giusto, più adeguato al veicolare le emozioni delle vicende degli Warren che vogliamo narrare e proseguendo nella saga – presumibilmente tirandone anche le fila – vogliamo la certezza di fare tutto per bene con la storia che racconteremo. Ma non si sa mai. Staremo a vedere.

Jason Blum & James Wan con M3GAN hanno inaugurato una nuova collaborazione che si presuppone possa essere duratura. Se Blum, dal canto suo, continua ad avere una relazione proficua con la Universal, James Wan ha invece lasciato la Warner Bros, a cui ha regalato i trionfi commerciali del Conjuring Universe e di Aquaman (di cui a Natale del 2023 è in arrivo il seguito), per traslocare con la sua Atomic Monster proprio in zona Blumhouse (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Con la Warner che, a quanto pare, non avrebbe neanche tentato di blindare il contratto di Wan. Probabilmente la fine di The Conjuring potrebbe anche essere collegata alla fine della storia fra la major e il regista.

