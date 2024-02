Ospite da Jimmy Kimmel per parlare del suo recente casting ufficiale come Ben Grimm nel prossimo adattamento Marvel Studios intitolato The Fantastic Four, Ebon Moss-Bachrach ha parlato con il presentatore dell’approccio che il reparto artistico del film adotterà per realizzare La Cosa, dichiarando che il suo personaggio, come Hulk, sarà interamente ricreato in CGI:

Sicuramente in passato avrebbero realizzato un costume. Michael Chiklis ne ha indossato uno e sembrava veramente scomodo, non so… mi sembra che oramai abbiamo superato quella fase. Rischierebbe di dare un effetto cosplay e amatoriale, specialmente in confronto a cosa riusciamo invece a ricreare con la tecnologia di oggi.

Kimmel non ha perso l’occasione per cercare però di saperne di più su uno dei progetti Marvel Studios più attesi dei prossimi anni, così ha chiesto a Moss-Bachrach se il look del poster realizzato per annunciare il casting ufficiale del film e che ritrae lui, Vanessa Kirby, Pedro Pascal e Joseph Quinn sia una conferma del fatto che il film sarà ambientato negli anni ’60.

Purtroppo per Kimmel, l’attore interprete di Ben Grimm non si è sbilanciato, confermando solo che sì, il poster è decisamente a tema anni ’60, ma non ha assecondato le teorie di Kimmel e dei fan. Ha però svelato che alcuni giorni fa Pedro Pascal ha creato un chat di gruppo:

“Hanno tutti scritto qualcosa, mettendo uno sticker, un’immagine o una gif, perciò mi sembrano tutti emozionati“.

