Durante un’intervista con EW, Joseph Quinn ha parlato del ruolo di Johnny Storm in The Fantastic Four dei Marvel Studios.

“Ricordo di aver apprezzato davvero tanto l’interpretazione di Chris Evans nei film precedenti, perciò ho trovato questa occasione davvero emozionante” ha raccontato.

Ha poi spiegato che non aveva in mente la versione di Evans al momento del provino: “No, perché deve essere qualcosa di unico. Sono scarpe belle grosse da calzare“.

Sulla saturazione da film di supereroi, ha poi aggiunto:

Con la storia dei Fantastici Quattro vogliamo fare le cose a dovere. Ci sono aspetti del film molto diversi dagli altri film Marvel. […] I film di supereroi trattano di persone, e quando siamo coinvolti dalle persone, dai personaggi, dal pericolo e dallo spettacolo, allora scegliamo di andare al cinema. Questo film non è una monetina, ma una banconota. Ce la metteremo tutta.

Le riprese del film, diretto da Matt Shakman e scritto da Josh Friedman, Jeff Kaplan, Eric Pearson e Ian Springer, inizieranno in estate.

Nel cast di The Fantastic Four troviamo Pedro Pascal (Reed Richards / Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm / la Donna Invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm / la Torcia Umana) ed Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm / La Cosa). Accanto a loro anche Julia Garner nei panni di Shalla-Bal, imperatrice del pianeta Zenn-La e primo amore di Norrin Radd / Silver Surfer (che nella storia di Terra-X del 2000 divenne lei stessa Silver Surfer).

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qui di seguito!

BadTaste è anche su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate