Julia Garner è in trattative con i Marvel Studios per entrare nel cast di The Fantastic Four, il nuovo film sui Fantastici Quattro in arrivo al cinema il 25 luglio 2025.

L’attrice vincitrice di tre Emmy interpreterà nientemeno che una versione di Silver Surfer, accanto a Pedro Pascal (Reed Richards / Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm / la Donna Invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm / la Torcia Umana) ed Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm / La Cosa).

Garner sarà Shalla-Bal, personaggio introdotto in Silver Surfer #1 di Stan Lee e John Buscema: imperatrice del pianeta Zenn-La e primo amore di Norrin Radd / Silver Surfer, nella storyline Earth X del 2000 divenne lei stessa Silver Surfer prima di fare una brutta fine.

Le riprese del film, diretto da Matt Shakman e scritto da Josh Friedman, Jeff Kaplan, Eric Pearson e Ian Springer, inizieranno in estate.

