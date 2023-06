Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Grazie a un lungo speciale pubblicato dall’Hollywood Reporter, scopriamo la storia del finale di The Flash, un film che è stato sviluppato nell’arco di venti anni e che, nella sua attuale forma, ha avuto ben tre finali differenti.

Cosa succede alla fine di The Flash

Il finale attuale è un colpo di scena che ha lasciato molti a bocca aperta: dopo 25 anni, George Clooney torna a vestire i panni di Bruce Wayne. Nella scena, Barry Allen è al telefono con lui dopo l’udienza, ma quando lo vede uscire dalla macchina si rende conto che non è il Bruce interpretato da Ben Affleck che si aspettava di trovare nella sua timeline.

La scena in questione non è stata mostrata ad aprile alla CinemaCon di Las Vegas, né alle altre anteprime anticipate, e così il segreto è stato mantenuto fino, sostanzialmente, all’uscita in sala del film.

L’idea del ritorno di Clooney nei panni dell’iconico eroe DC, dopo gli sfortunati film di Joel Schumacher, è stata recente. Secondo quanto spiega l’Hollywood Reporter, è stata decisa dopo due proiezioni test del film e una telefonata, ed è stata girata a gennaio nel giro di mezza giornata.

Per Andy Muschietti, questo era il terzo finale.

Il primo finale

Il sito spiega che il primo finale del film risale a quando la Warner Bros. era ancora gestita da Toby Emmerich e la DC Films era guidata da Walter Hamada. Buona parte delle riprese e della post-produzione si sono svolte durante quella gestione, quando The Flash doveva rappresentare un vero e proprio reset per l’Universo Cinematografico DC: l’idea era di realizzare un sequel di Flash e poi un crossover alla Crisi sulle Terre Infinite.

Nel primo finale girato, sulle scale davanti al tribunale ritrovavamo Supergirl (Sasha Calle) e Batman (Michael Keaton): doveva sottolineare come Barry non avesse resettato la timeline.

Il secondo finale

Passiamo al 2022: la Warner Bros. è stata acquisita e fusa da Discovery, Emmerich e Hamada hanno lasciato la compagnia e David Zaslav ha piazzato Michael De Luca e Pam Abdy alla guida dello studio. I due supervisionano anche la DC, in attesa che si trovi un nuovo capo.

A settembre viene quindi girato un nuovo finale: siamo sempre sulla scalinata del tribunale, ma a questo punto accanto a Barry, a Supergirl (Calle) e a Batman (Keaton) troviamo Superman interpretato da Henry Cavill, e nuovamente Gal Gadot nei panni di Wonder Woman.

L’idea era che il cameo di Cavill sarebbe stato in linea con quello in Black Adam, un trampolino di lancio per il suo nuovo film di Superman, e che mantenere in vita Supergirl sarebbe stato utile per eventuali altre comparsate future (anche se lo sviluppo di un film su di lei era stato fermato). Infine, Gal Gadot era utile allo sviluppo del terzo film di Wonder Woman diretto da Patty Jenkins.

Perché è stato girato un terzo finale

Poco dopo le riprese di questo secondo finale, Zaslav annuncia di aver creato i DC Studios e averli messi in mano a James Gunn e Peter Safran. I due hanno piani molto diversi per il franchise: cancellano il film su Wonder Woman, cancellano il film su Superman con Henry Cavill, e a quel punto pensano a un nuovo finale per The Flash.

L’idea del terzo finale, girato a gennaio e rimasto nel film che vediamo al cinema, è che Barry Allen sia convinto di aver fatto tutto giusto e rimanga totalmente spiazzato quando si rende conto che la timeline è diversa. A Gunn, poi, piaceva molto il concetto di inserire quanti più Batman possibile nel film. A quel punto hanno contattato l’agente di Clooney, l’attore ha visto il pre-montato di The Flash e ha accettato di partecipare rivestendo i panni di Batman 26 anni dopo la fine della saga di Schumacher.

Questo terzo e ultimo finale, quello definitivo, secondo l’Hollywood Reporter sarebbe rimasto talmente segreto da non essere stato neanche mostrato ai test screening con il pubblico. C’è chi dice che uno dei motivi per cui il film stia avendo una risposta tiepida da parte degli spettatori sia proprio il finale così spiazzante (il punteggio CinemaScore B è uno dei peggiori ottenuti da un film DC).

