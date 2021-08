The Flash: Michael Keaton sulla prima inquadratura del ritorno di Batman

Nel corso di un’intervista con Collider per la promozione diha parlato del ritorno nei panni di Batman in, ora in fase di riprese.

Ecco le parole dell’attore:

È stato stranamente e ironicamente semplice [tornare a interpretare Batman], e anche un po’ commovente. Sono stato inondato dai ricordi. Senza rivelare nulla, visto che non posso, la prima inquadratura – non del film, ma dell’arrivo [di Batman] – è splendida. Quando sono arrivato sul set e abbiamo iniziato a parlare delle varie inquadrature ho pensato: “Wow, questa è proprio roba grossa, che meraviglia”. E non parlo solo per me, ma dell’impianto visivo, che per certi versi ricorda Tim Burton.