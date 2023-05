In una recente intervista CBC, lo scenografo di The Flash Paul Austerberry ha parlato del film di Andy Muschietti in arrivo tra poche settimane.

“Questo film è molto importante per la Warner Bros.” ha detto Austerberry riferendosi al film che stando al sito ha avuto un budget di 220 milioni di dollari.

Ha poi parlato di Ezra Miller, che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé per la sua condotta: “La gente se lo dimenticherà” ha detto, precisando che Miller ha svolto un lavoro incredibile dovendo interpretare praticamente due personaggi.

A quanto ricorda lo scenografo, Miller ha avuto solamente tre giorni liberi in tutta lavorazione, lavorando sei giorni a settimana: “C’è stata tanta pressione“.

La Warner Bros. Pictures porterà il film di Andy Muschietti “The Flash” nelle sale italiane il 14 giugno 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.

