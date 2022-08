The Gray Man entra al sesto posto nella Top 10 dei più visti di sempre su Netflix

Vi avevamo già detto che The Gray Man, l’action dei fratelli Russo interpretato da Ryan Gosling e Chris Evans, aveva ottenuto un fine settimana quasi da record nel suo primo week-end di presenza in streaming su Netflix (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora il film, dopo circa 20 giorni di presenza in streaming sulla popolare piattaforma, è entrato nella Top 10 dei più visti di sempre su Netflix. Al momento, con 223.930.000 ore di visualizzazione, si trova in sesta posizione dietro Extraction (noto come Tyler Rake in Italia), l’action diretto da Sam Hargrave e prodotto dai già citati fratelli Russo tramite la loro società di produzione, la AGBO.

Netflix ha già approvato sia il sequel del film, che verrà nuovamente diretto dai Russo e interpretato da Ryan Gosling, che uno spin-off scritto dagli acclamati sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese (Deadpool, Zombieland), che esplorerà un differente elemento dell’universo del film.

Basato sul romanzo di Mark Greaney, il film è scritto da Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

