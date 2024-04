The Idea of You, nuovo lungometraggio con protagonisti Anne Hathaway e Nicholas Galitzine in uscita su Prime Video il 2 maggio, e racconta la storia d’amore tra la quarantenne e madre single Solène e la giovane pop-star ventiquattrenne Hayes Campbell.

Tratto dall’omonimo romanzo di successo, il film pone l’accento sull’emancipazione e sulla sfera del piacere femminile, specialmente per quanto riguarda la libera ricerca dell’amore e del piacere a ogni età e, proprio per questo, in un’intervista con Variety, Anne Hathawy e il regista Michael Showalter hanno parlato della scelta di affidare la regia a un uomo e non a una donna, mettendo in chiaro che con la persona giusta dietro la macchina da presa, il sesso di appartenenza non conta.

Anne Hathaway: Sì, ne abbiamo discusso. Ma ci sono troppe forze in gioco che hanno fatto sì che Michael fosse decisamente la scelta perfetta per dirigere questo film. Michael Showalter: Alla fine se riesco veramente a identificarmi con i personaggi che racconti, so che ne uscirà un buon film e farò un buon lavoro.

L’intervista continua chiedendo alla Hathaway e a Showalter se fossero sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda il come girare le scene di sesso tra Solène e Hayes e quanto renderle esplicite:

Showalter: Beh, diciamo che non ho mai voluto l’effetto “Red Shoe Diaries” Hathaway: Io devo dire che mi sono ispirata dal libro di Robinne Lee da cui è tratto il film in termini di… come posso dirlo in maniera educata…? Showalter: Sesso? Hathaway: Atti di intimità! Nel libro, Robinne ne parla con un’energia davvero incredibile. Nella loro prima connessione fisica a livello sessuale, Hayes porta Solène all’orgasmo mentre lei è ancora completamente vestita. Quella scena è diventata il nostro punto di riferimento per quarto riguarda il raccontare il sesso al cinema in modo che tutto giri attorno al piacere di lei, facendo capire quanto, durante l’intimità, una grande parte di quello che riguarda il piacere sta proprio nel dare piacere all’altro.

Il film sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 2 maggio.

