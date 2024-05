Chi conosce il romanzo omonimo da cui è tratto The Idea of You, disponibile da qualche giorno su Prime Video, sa bene che il finale del film è completamente diverso da quello del libro.

Lo sceneggiatore e regista Michael Showalter assieme alla co-sceneggiatrice Jennifer Westfeldt hanno adattato il libro di Robinne Lee del 2017 modificandone alcuni aspetti (come l’età dei protagonisti, un po’ più avanzata nel film), ma soprattutto hanno scelto di far concludere la storia in maniera diversa, dando un tono più positivo e soddisfacente al finale.

La decisione, a quanto pare, è stata presa senza consultare Robinne Lee, come ha confessato lei stessa sulle pagine di Entertainment Weekly:

Non ho ancora nemmeno parlato con il regista Michael Showalter! Ma spero di incontrarlo presto. Quindi no, non ho parlato con lui dei cambiamenti! Mio marito è il produttore del film, e lui ci ha parlato ovviamente, quindi mi ha informata dei cambiamenti che sono stati fatti, e so anche alcune delle ragioni per cui è stato deciso così. Il libro è il libro, e il film è il film. È necessario farsi da parte e lasciar lavorare i cineasti, senza preoccuparsi troppo di ciò che verrà fatto a quello che hai creato, perché è un medium completamente diverso. Gli adattamenti sono sempre difficili, perché i libri sono molto più cerebrali, si leggono i pensieri dei personaggi… È difficile veicolare i pensieri dei personaggi in un film, quindi è necessario apportare delle modifiche.

Ricordiamo che nel romanzo originale i due protagonisti interpretati da Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, alla fine, non tornano insieme. Si parlano, e durante quella conversazione Solène mente a Hayes dicendogli di non amarlo, ma “amare l’idea di lui” (da cui il titolo del libro). Nel film, invece, Hayes propone a Solène di aspettare cinque anni, e quando sua figlia sarà finalmente cresciuta loro due potranno vivere la loro relazione liberamente. Un flashforward cinque anni dopo ci fa capire come lei stia ancora pensando al ragazzo, ora diventato un giovane uomo. E un giorno Hayes si presenta alla galleria, pronto a riabbracciarla…

